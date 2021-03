Gen III und Koch Project Solutions geben Partnerschaft bekannt

DGAP-News: Gen III Oil Corporation. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 29. März 2021) - Gen III Oil Corporation (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FSE: PN41) ("Gen III" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Koch Project Solutions, LLC ("KPS") mit Projektmanagementdienstleistungen beauftragt hat, um die schlüsselfertige Lieferung seiner neuen Anlage an der Golfküste der USA vorzubereiten ("USGC"). KPS wird die erstklassigen technischen, Bau- und lizenzierten Anbieterteams von Gen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Process Dynamics Inc.) durch die genaue Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme führen.