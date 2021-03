Bitcoin und andere Kryptowährungen ziehen zum Wochenbeginn kräftig an. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt die jüngsten Kurssprünge einem Krypto-Pilotprojekt von Visa zu.

Nachdem der Kreditkarten-Riese Visa bekanntgab, durch US-Dollar gedeckte Stablecoins verwenden zu wollen, um Transaktionen abzuwickeln, stiegen beispielsweise Bitcoin, Litecoin, Ripple oder Ethereum stark an.

Bestimmte Visa-Transaktionen sollen mit Hilfe von USD Coins in einem Pilotprojekt ausgeführt werden. Die Zahlungen sollen mit Hilfe des Ethereum-Systems abgewickelt werden. Zur Erklärung: Ein USD Coin (kurz: USDC) ist ein Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Das heißt, dass jede im Umlauf befindliche Einheit dieser Kryptowährung ist durch einen US-Dollar gedeckt. Der US-Dollar wird dabei in einer Mischung aus Bargeld und kurzfristigen US-Staatsanleihen als Reserve gehalten.

Mit diesem Schritt von Visa gewinnt die Blockchain-Technologie wieder einmal mehr Akzeptanz im Finanzsystem. Jack Forestell, der Chief Product Officer von Visa, sagte dazu: „Krypto-native Fintechs wollen Partner, die ihr Geschäft und die Komplexität digitaler Währungen verstehen. Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für uns, die Bedürfnisse von Fintechs zu erfüllen."

Die Transaktionen sollen mit Hilfe der Crypto.com-Plattform und Anchorage, einer Bank für digitale Vermögenswerte, über die Bühne gehen, wie es am Montag aus der Erklärung des in San Francisco ansässigen Zahlungsdienstleisters weiter hervorgeht. Somit könnte Crypto.com einen Teil seiner Verpflichtungen für das Crypto.com-Visa-Kartenprogramm mittels USD Coins begleichen. Visa plane den Service später in diesem Jahr für weitere Partner anzubieten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion