Umsatz und EBITDA aus 2020 im Einklang mit vorläufigen Zahlen - Ausblick für 2021 bestätigt



va-Q-tec hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht, der die Ende Februar präsentierten vorläufigen Zahlen bestätigt.



Deutlicher Erlösanstieg, EBIT-Break-Even nur knapp verfehlt: Der Umsatz stieg wie zuvor gemeldet um 11,5% yoy auf rund 72,1 Mio. Euro (Gesamtleistung: +16,4% yoy auf 79,5 Mio. Euro), womit va-Q-tec an das Wachstum der vergangenen Jahre anknüpfte. Auch beim EBITDA gab es keine Abweichungen zum bereits veröffentlichten Wert (11,4 Mio. Euro; +17,9% yoy). Das EBIT für 2020 liegt bei -0,9 Mio. Euro (Marge: -1,2%), womit der operative Verlust im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. Euro gesenkt werden konnte und sowohl der Break-Even als auch unsere Schätzung (MONe: -0,6 Mio. Euro; Marge: -0,1%) knapp verpasst wurden. Grund hierfür waren u.a. negative Wechselkurseffekte i.H.v. 0,8 Mio. Euro sowie anhaltend hohe Frachtraten, die in höher als von uns antizipierten SBAs resultierten (MONe: 3,9 Mio. Euro vs. 4,1 Mio. Euro).



Ziele für 2021 bestätigt: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet va-Q-tec unverändert einen deutlichen Umsatzanstieg auf 90 bis 100 Mio. Euro (+31,8% yoy in der Mitte der Guidance). Mehr als 10% des Umsatzes sollen dabei aus Erlösen im Zusammenhang mit der Impfstoffdistribution stammen, die genaue Höhe hängt vom Ramp-Up der Impfstoffe ab. Der positive Newsflow der vergangenen Wochen und der zuversichtliche Ton des Vorstands im Earnings Call lassen u.E. ein Erreichen am oberen Ende der Bandbreite wahrscheinlich erscheinen (MONe: 101,5 Mio. Euro). Zudem soll die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigert werden, die aktuell hohen Frachtkosten wurden in der Guidance bereits berücksichtigt. Wir prognostizieren einen Anstieg der EBITDA-Marge von 15,8% in 2020 auf 19,2% in 2021. Treiber hierfür sind neben operativen Skaleneffekten insbesondere ein u.E. noch höherer Umsatzanteil des margenstarken Servicegeschäfts (MONe: 66,3%) sowie bessere Margen im Produkt-Segment aufgrund von neuen beitragsstärkeren Anwendungen (siehe Comment vom 23.03.2021). Gepaart mit unterproportional steigenden Abschreibungen (MONe: +5,6% yoy) dürfte va-Q-tec auf EBIT-Ebene den Break- Even in 2021 deutlich überschreiten (MONe: 6,5 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 42,00 Euro