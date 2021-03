Eine der wichtigsten Erkenntnisse der „Now Tech: Content Platforms, Q1 2021“ Analyse* ist, dass „…kleine und mittelgroße Anbieter ein besseres Angebot an Content-Services und Expertise für bestimmte Anwendungsfälle bieten können“, so die Autoren. Sie gaben aber zu bedenken: „Seien Sie vorsichtig mit ,Cloudwashing‘, wenn ältere Technologien gehostet, aber als Cloud gebrandet werden.“

Die Fabasoft Business Process Cloud deckt mit ihren Funktionalitäten die im Bericht betrachten Kategorien wie „Kollaborative Content-Dienste“, „Digitalisierung und Prozessautomation“ sowie „mandantenfähige Cloud-Content-Plattform“ ab.

Jetzt downloaden: Now Tech: Content Platforms, Q1 2021

„Wir glauben, die Aufnahme von Fabasoft als Native-Cloud-Anbieter in den Report und die Listung als Lösung für drei der vier betrachteten primären Funktionssegmente bestätigen die Leistungsfähigkeit der Fabasoft Business Process Cloud“, freut sich Andreas Dangl, Business Unit Executive Cloud und Digitalisierungsexperte bei Fabasoft.

„Mit der prozessgesteuerten Cloud-Plattform hat sich Fabasoft auf dokumentenzentrierte Geschäftsabläufe für Industrie, Finanzdienstleistungen sowie Architektur, Technik und Konstruktion spezialisiert. Eine unserer Stärken liegt im effizienten ‚Low-Code‘- bzw. ‚No-Code‘-Customizing, also der Anpassung unserer Produkte an Kundenwünsche ohne aufwendige Programmierung. Eine Vielzahl an Standardschnittstellen erleichtern zudem die einfache Anbindung an bestehende IT-Systeme“, erklärt Andreas Dangl.

Bei der Forrester Now Tech handelt es sich um eine unabhängige und objektive Übersicht von Anbietern zu einem aktuellen IT-Lösungsbereich.

*Forrester Now Tech: Content Platforms, Q1 2021, Cheryl McKinnon mit Daniel Hong, Hailey Colin und Sam Bartlett.

In der Fabasoft Business Process Cloud gestalten Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und bearbeiten digitale Inhalte über Organisationen, IT-Infrastrukturen und Länder hinweg. Die sofort einsetzbaren Lösungen und skalierbaren Anwendungen in der Fabasoft Business Process Cloud ermöglichen Unternehmen, ihren Fokus wieder auf die Endkunden zu richten und damit erfolgreich die digitale Transformation voranzutreiben. Industrieunternehmen schätzen die Vorteile der Plattform, beispielsweise bei der Abwicklung von Großprojekten und Umsetzung von Prozessen im Dokumentations- und Produktmanagement. Funktionalitäten wie modellier- und automatisierbare Workflows, klare Berechtigungs- und Rollenmodelle, transparente Versionierung, automatische Synchronisierung und mobile Nutzung erleichtern die Zusammenarbeit und sorgen für lückenlose Transparenz.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Zahlreiche prominente Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

