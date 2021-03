goldinvest.de Sonoro Gold - Frisches Kapital für die letzten Meter Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 29.03.2021, 15:51 | 79 | 0 29.03.2021, 15:51 | Es geht auf die Zielgerade zur Goldproduktion. Vorher nimmt Sonoro noch einmal frisches Kapital auf. Es geht auf die Zielgerade zur Goldproduktion. Vorher nimmt Sonoro noch einmal frisches Kapital auf. Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) will bis Ende des Jahres auf seinem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche in Mexiko die Produktion aufnehmen. Dazu treibt man verschiedene Initiativen voran, für die man nun frisches Kapital einsammeln will. Das Unternehmen von CEO Kenneth MacLeaod plant dabei, bis zu 11.111.111 Einheiten zu 0,18 CAD pro Einheit auszugeben und damit vor Kosten 2 Mio. CAD zu erlösen. Die Einheiten bestehen aus einer Stammaktie und einem Warrant des Unternehmens, wobei jedes Warrant dem Halter erlaubt, über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion Aktien zu einem Kurs von 0,30 CAD zu erwerben. Wie CEO MacLeod erklärte, werde man mit dieser Finanzierung ausreichende Mittel aufnehmen, um die aktuelle Bohrphase auf Cerro Caliche abzuschließen, die unabhängigen technischen Berichte fertigzustellen und Sonoro auf dem Weg zur Produktionsentscheidung in die nächste Phase zu bringen. Wie er weiter mitteilte, kommen die wichtigen metallurgischen Tests am Cerro Caliche-Erz im Labor der Experten von McClelland Laboratories wie geplant voran, sodass man weiter damit rechne, die Ergebnisse der Säulenlaugungstests bis Juli vorliegen zu haben – zusammen mit einer aktualisierten – voraussichtlich deutlich höheren – Ressourcenschätzung und einer ersten Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu Cerro Caliche. Fazit: Sonoro Gold setzt seinen Weg unbeirrt und systematisch fort. Zurzeit werden die Fortschritte des Unternehmens derzeit vom Markt noch wenig beachtet, doch spätestens bei wieder steigenden Goldpreisen und – hoffentlich – fortlaufenden Erfolgsmeldungen auf dem Weg zur Produktion, dürfte sich das unserer Ansicht nach ändern. Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nova Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Nova Minerals steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Nova Minerals entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Nova Minerals halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Nova Minerals profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt. Gold jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







