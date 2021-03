Probleme bei einem Hedgefonds in den USA bringen heute die Deutsche Bank Aktie unter Druck: Zwar soll der DAX-Konzern vom Zahlungsausfall bei Archegos Capital laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa-AFX nicht so stark betroffen sein wie Konkurrenten. Dennoch reicht dies für einen deutlichen Kursrutsch und ein charttechnisches Verkaufssignal im Handel am Montag für die Deutsche Bank Aktie. Aktuell liegt der Aktienkurs des ...