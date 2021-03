NEW YORK (dpa-AFX) - Spekulationen über einen Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital haben am Montag auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt. Bankenaktien gaben zum Teil spürbar nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel zuletzt 0,25 Prozent auf 32 987,34 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 3949,32 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,87 Prozent auf 12 866,05 Zähler ein.