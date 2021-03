Bonn (ots) - Luca-App zur Kontaktnachverfolgung setzt sich immer mehr durchFür die Ausweitung des Angebots freiwilliger Selbst- oder Schnelltests in denAutohäusern und Kfz-Werkstätten setzt sich der Zentralverband DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ein. "Je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichin den Betrieben regelmäßig testen lassen, umso eher sind Infektionen frühzeitigzu erkennen und damit Infektionsketten zu durchbrechen", betontZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn. "Eine schnelle Umsetzung in den Betriebenkann dabei helfen, Öffnungsstrategien umzusetzen und Betriebsschließungenvorzubeugen."Darüber hinaus zeigt die Initiative des Kfz-Gewerbes, die Luca-App zur digitalenKontaktnachverfolgung in Autohäusern und Werkstätten zu nutzen und dabei dieGesundheitsämter einzubinden, wichtige Erfolge: In Baden-Württemberg testenbereits drei Landkreise den Einsatz der App, weitere sind startklar. Aktuell hatBaden-Württemberg, wie auch andere Bundesländer, Lizenzen für denflächendeckenden Einsatz der Luca-App beschafft. Auch in Hamburg hat derKfz-Landesverband die Diskussion um die digitale Kontaktnachverfolgungangestoßen und Gesundheitssenatorin Leonhard sowie die Gesundheitsämter derBezirke angeschrieben. In Niedersachsen startet die Testphase im LandkreisGifhorn ebenfalls auf Initiative des Kfz-Gewerbes. Der Kreis hat die Lizenz fürdie App erworben und das Gesundheitsamt über die Sormas-Schnittstelleeingebunden.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK-PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: mailto:smeyer@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/4876601OTS: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)