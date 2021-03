FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag leicht gesunken. Zum Wochenbeginn hielten sich die Kursbewegungen aber in engen Grenzen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht bei knapp unter 1,18 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1784 (Freitag: 1,1782) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8486 (0,8487) Euro.

Am Devisenmarkt verlief der Wochenauftakt in ruhigen Bahnen. Am ersten Handelstag der Woche wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anlegern orientieren konnten. Auch Zentralbanker hielten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück und fielen als Impulsgeber aus.