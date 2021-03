Bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart offenbarte die hochgradig spannende Konstellation in der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA.

Bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart offenbarte die hochgradig spannende Konstellation in der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA. Seit geraumer Zeit „tanzt“ die Aktie auf einer eminent wichtigen Unterstützung. Bislang konnte Nel ASA sämtliche Attacken abwehren. Unter charttechnischen Aspekten ist sicherlich noch keine Entwarnung zu geben, doch die letzten Handelstage nähren zumindest die Hoffnung darauf, dass sich die Aktie weiter stabilisieren kann…

Rückblick. Bereits unsere letzte Kommentierung zu Nel ASA überschrieben wir am 24.03. mit „Spitz auf Knopf“.

Darin hieß es unter anderem „[…] Wir sehen Nel ASA bzw. die Korrektur in der Aktie in einer ganz wichtigen Phase. Die Bemühungen der „Bären“, die Aktie unter die 2,0 Euro zu drücken, blieben bislang erfolglos. Für die Aktie besteht in den nächsten Tagen weiterhin die zentrale Aufgabe darin, die 2,0 Euro unter allen Umständen zu verteidigen. Darunter sollte es nicht gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen, muss Nel ASA Akzente auf der Oberseite setzen. Um dieses Unterfangen umzusetzen, muss es zumindest über die 2,40 Euro gehen, noch besser wäre in der angespannten Situation allerdings ein Ausbruch über die Marke von 2,65 Euro. Kurzum. Die nächsten Handelstage könnten richtungsweisenden Charakter haben. Die Aktie ist überverkauft. Bisherige Versuche, für Entlastung zu sorgen, brachten jedoch keinen durchschlagenden Erfolg. Hierzu wäre eine Ausdehnung etwaiger Vorstöße über die Widerstände bei 2,4 Euro bzw. 2,65 Euro vonnöten. Auf der Unterseite steht die Unterstützungszone 2,19 Euro / 2,0 Euro unverändert im Feuer. Dass die 200-Tage-Linie gegenwärtig in dieser Zone verläuft, macht die Angelegenheit noch spannender. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls könnte der Druck auf die Aktie noch einmal zunehmen…“

Auch zuletzt gab es immer wieder Bemühungen der „Bären“, die Aktie unter die 2,0 Euro zu drücken, um so möglicherweise weitere Abgaben zu provozieren. Bislang gelang dieses Unterfangen nicht. Vielmehr konnte Nel ASA zuletzt einen Teilerfolg verbuchen, indem die Aktie wieder über die 2,19 Euro laufen konnte. Das kann allenfalls aber als Etappenziel eingestuft werden, denn das eigentliche Ziel muss es weiterhin sein, die 2,4 Euro sowie die 2,65 Euro zu überwinden. Das würde Entlastung bringen.

Kurzum. Zuletzt konnte sich die Aktie von den 2,0 Euro lösen und mit dem Sprung über die 2,19 Euro den ersten Teilerfolg verbuchen. Um bereits Entwarnung zu geben, ist es jedoch verfrüht. Hierzu muss es für Nel ASA zurück über die 2,40 Euro gehen, noch besser über die 2,65 Euro. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte die Aktie doch noch einmal einknicken und unter die 2,0 Euro abtauchen müssen. In diesem Fall wäre zudem eine Neubewertung der Lage erforderlich.