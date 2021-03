BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Armin Laschet hat angesichts sinkender Umfragewerte für die Union einen harten Wahlkampf ums Kanzleramt angekündigt. Die CDU werde "darum kämpfen, dass das Kanzleramt in der Zukunft von der Union gestellt wird. Das ist nicht Gott gegeben. Das ist auch kein Anspruch, den man prinzipiell hat", sagte Laschet am Montag in Berlin nach Online-Beratungen des CDU-Präsidiums. Er ergänzte: "Aber wir werden darum kämpfen, dass es nicht zu einer rot-rot-grünen Regierung oder zu anderen Konstellationen kommt."

Zur Frage, ob angesichts der aktuellen Lage die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union schneller als ursprünglich geplant zwischen Ostern und Pfingsten fallen solle, sagte Laschet, der Zeitplan bleibe. "So ist es mit der CSU besprochen. Und Ostern beginnt bekanntlich am kommenden Sonntag." Laschet wollte an diesem Dienstag mit einer Rede in der CDU-Zentrale in Berlin die Beteiligungskampagne für das Wahlprogramm der CDU starten. An der Erarbeitung des Programms sollen sich neben Parteimitgliedern auch Bürger und Verbände beteiligen können.