Kunden strömen (virtuell) auf die 3-D-Welt von Brötje und Remeha / ISH digital 2021

Rastede/Emsdetten (ots) - "Die 3D-animierten Messestände von Brötje und Remehaauf der ISH digital 2021 erwiesen sich als Volltreffer bei den Besuchern undentwickelten sich damit zu einem Magneten der internationalen Leitmesse", so dasFazit von Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer BDR Therma in Deutschland.Etwa 3.340 virtuelle Gäste konnten sich von der Leistungsfähigkeit der Markenund den digitalen Darstellungsformen überzeugen. Dabei kam die Kombination auspersönlicher Kundenansprache, geführten Messerundgängen via Microsoft TEAMS undden 3-D-Animationen besonders gut an. Darüber hinaus ermöglichte dieChat-Funktionalität eine direkte Interaktion mit dem Fachpublikum. Carl Isenbeckfasst als ISH-Koordinator der BDR Therma Group das Ergebnis wie folgt zusammen:"Wir sind mit unserer hybriden Vorgehensweise sehr zufrieden und konnten denBesuchern die Energiewende mit unseren Lösungen wirklich näher bringen. DieVerweildauer auf unserem Portal lag durchschnittlich bei knapp zehn Minuten proGast, ein wirklich zufriedenstellender Wert. Mit fundiertem Plan sowie Budgethaben wir ins Schwarze getroffen und etwas Einzigartiges kreiert - unsere Kundenhaben das Konzept ausdrücklich gelobt und darauf kommt es ja schließlich an."

Sowohl die 3-D-Welt als auch das Live-Studio gewährten Einblick in dieInnovationen der Heizungstechnik: Wärmepumpen, Hybridsysteme undHocheffizienzgeräte wurden genauso wirkungsvoll präsentiert wie die neuestenEntwicklungen in der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie. Brötje(https://www.broetje.de/) und Remeha (https://www.remeha.de/fachpartner) - mitihrer starken Präsenz auf dem deutschen Heizungsmarkt - lagen im Fokus desdigitalen Messestands, aber auch die Marken Baxi und DeDietrich machten auf sichaufmerksam.Ins Gespräch kommenHeinz-Werner Schmidt mit seinem Resümee: "Das, was uns am besten gefällt, sinddie persönlichen Treffen und Gespräche mit unseren Kunden; dabei haben wirerstklassige Erfahrung auf unserer digitalen Plattform sammeln können. Das zeigtuns allen die Möglichkeiten auf, professionell mit digitalen Formaten umzugehen.Die ISH war wirklich spannend, zeitgemäß und überaus effizient. Für die Zukunftwünschen wir uns eine gute Mischung aus beiden Welten, der Präsenzmesse genausowie digitale Formate. Auch wenn das Leben bald wieder in ruhigeren Bahnenverläuft, wir werden auch weiterhin in die digitale Kundenwelt und 'connected'Heizgeräte investieren, damit wir für die Zukunft erfolgreich aufgestellt sind."Der Messestand der BDR Therma Group ist auch nach dem Ende der offiziellen ISHdigital 2021 für alle Interessierten zugänglich. Den direkten Zugang findet manunter: https://www.energytransition.solutions/zukunft/ . Fachhandwerker könnendazu gerne ihre Ansprechpartner bei Brötje oder Remeha nach einer geführten Tourfragen.Pressekontakt:Carl IsenbeckNationale Projektleitung ISHBAXI Holding GmbH | August-Brötje-Straße 17 | D-26180 Rastedemailto:carl.isenbeck@bdrthermea.de | bdrthermea.deT: +49 4402 80379Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154479/4876707OTS: BDR Thermea Group