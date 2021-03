Aurania Resources meldet Einreichung des endgültigen Kurzprospekts im Zusammenhang mit dem Overnight-Marketed-Angebot

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 29. März 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen in jeder der Provinzen Kanadas einen endgültigen Kurzprospekt eingereicht und eine Empfangsbestätigung von der Ontario Securities Commission (die „Empfangsbestätigung“) erhalten hat, um die Verteilung der 2.180.000 Aurania-Einheiten ( die „Einheiten“) sowie die diesen Einheiten zugrunde liegenden Stammaktien und Warrants zu qualifizieren. Die Einheiten werden gemäß dem zuvor angekündigten Overnight-Marketed-Angebot von Einheiten zu einem Preis von 3,10 CAD pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 6.758.000 CAD (das „Angebot“) entspricht, wie am 18. März 2021 bekannt gegeben. Der endgültige Kurzprospekt wurde auch zur Qualifizierung der zusätzlichen 327.000 Einheiten zu einem Preis von 3,10 CAD pro Einheit eingereicht, die der ganz oder teilweise ausübbaren Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken unterliegen.

Das Unternehmen erwartet, eine gleichzeitige Privatplatzierungsfinanzierung (die „Privatplatzierung“) von Einheiten für Bruttoerlöse von bis zu 1.500.000 CAD zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchzuführen.

Aufgrund des Erhalts der Empfangsbestätigung wird das Angebot voraussichtlich am oder um den 31. März 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Kopien des Kurzprospekts sind auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage bei der Gesellschaft oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z. Hd: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die angebotenen Einheiten in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Die Einheiten wurden weder von einer Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit des Prospekts oder der Registrierungserklärung überprüft.