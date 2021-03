Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Baumot Group VORBEI. Assets werden verwertet, kein Investor. Aktionäre werden leer ausgehen 29.03.2021 – Als die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89) am 15.01.2021 die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragte, sah es schon finster aus. Aber es gab noch Hoffnung auf einen Investor oder auf die vom Vorstand am 15.01. gesehene Chance auf …