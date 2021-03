Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweit führendes Unternehmen für Critical Event Management (CEM), meldete heute, dass der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, die erste Keynote auf dem virtuellen Führungsgipfel COVID-19: Road to Recovery (R2R) im Frühjahr 2021 halten wird, der am 26. und 27. Mai stattfindet. Das zweitägige weltweite Symposium thematisiert Resilienzstrategien und Best Practices, während Unternehmen, Regierungen und Volkswirtschaften weltweit angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie eine Erholung und Rückkehr zur Normalität anstreben. Die Teilnehmer können Präsentationen von weltweit führenden Persönlichkeiten, Gesundheitsexperten und Spitzenführungskräften aus verschiedenen Branchen und Regionen verfolgen.

42nd President of the U.S., Bill Clinton, to Deliver Keynote at Everbridge COVID-19: Road to Recovery (R2R) Executive Summit (Graphic: Business Wire)

Die von Everbridge 2020 ins Leben gerufene Symposiumsreihe bietet globalen Führungspersönlichkeiten ein wertvolles Forum für den Austausch darüber, wie Volkswirtschaften sicher wieder öffnen und die Menschen wieder in Schulen, Büros und andere öffentliche Räume zurückkehren können. Die Redner und Teilnehmer vertreten alle gesellschaftlichen Bereiche, angefangen bei Wirtschaft und Regierung über kommunale Organisationen und Interessenvertretungen bis hin zu Wissenschaft, Medizin, Transportwesen, Unterhaltung und Hochschulen.

„Unser COVID-19: Road to Recovery Symposium 2021 bringt die klügsten Köpfe aus Regierung und Wirtschaft sowie führende Gesundheitsexperten aus aller Welt zusammen und behandelt die komplexen Herausforderungen und Best Practices, die für eine raschere Lösung dieser öffentlichen Gesundheitskrise erforderlich sind - von einer effizienten Impfstoffverteilung bis hin zur sicheren Rückkehr der Menschen an ihren Arbeitsplatz und dem Wiederöffnen der Volkswirtschaften“, sagte David Meredith, CEO von Everbridge. „Wir begrüßen es, dass Präsident Clinton mit der Gründung der Clinton Foundation und seinem Engagement für weltweite Gesundheitsfragen und wirtschaftlichen Aufschwung wichtige Perspektiven bei Lösungen zur Verbesserung des Lebens von Menschen auf der ganzen Welt aufgezeigt und Führungsqualitäten bewiesen hat.“