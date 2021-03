Retorio startet KI-basierte Trainings für die Soft Skills von Mitarbeitenden

München, Deutschland (ots) - Weiche Faktoren wie Persönlichkeit, Verhalten und

Einstellungen gelten immer mehr als Schlüsselfaktoren für den beruflichen

Erfolg. Da sie jedoch schwer zu messen sind, werden sie in der

Personalentwicklung häufig vernachlässigt. Das Münchner Start-up Retorio hat auf

Basis ihrer wissenschaftlich fundierten KI-Lösung ein Trainingskonzept

entwickelt, dass Soft Skills objektiv messbar macht und Mitarbeitenden

ermöglicht, ihre Fähigkeiten überall und jederzeit zu verbessern.



Die Pandemie stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihre MitarbeiterInnen

bei der Weiterentwicklung virtuell zu unterstützen und trotz der aktuellen

Kontaktbeschränkungen individuell weiterzuentwickeln. Für Unternehmen mit einer

diversen und internationalen Belegschaft bieten digitale Trainingsangebote eine

Chance, ihren Talent Management Prozess dynamisch weiterzuentwickeln.





Digitale Trainingslösungen als Begleiter des eigenen KarrierepfadsVoraussetzung für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist es, eine digitaleLösung zu finden, die sich nahtlos in bestehende Systeme einfügt, auf diespezifischen Rollen und Fähigkeiten eines Mitarbeitenden anwendbar ist undschnell konstruktives Feedback liefern kann. Zudem muss sie in der Lage sein,wichtige Karrierephasen abzubilden, wie etwa das Onboarding, die Entwicklung vonKernkompetenzen, den Aufbau und die Führung von Teams oder die Entwicklung vonFührungskompetenzen. Mit der KI-basierten Lösung von Retorio ist es möglich,ungeachtet der virtuellen Umgebung möglichst realitätsgetreu Situationen zusimulieren, welche die individuellen Herausforderungen im Berufsalltagdarstellen. So können MitarbeiterInnen in einem sicheren Umfeld lernen,herausfordernde Situationen erfolgreich zu meistern."Bei Retorio beschäftigen wir uns mit dem gesamten Spektrum desKarriereprozesses eines Mitarbeiters. Unsere KI-gestützten Lösungen gehen überdie Begleitung eines erfolgreichen Einstellungsprozesses hinaus und helfenUnternehmen mit maßgeschneiderten Weiterbildungsangeboten Mitarbeiterbindung undZufriedenheit zu erhöhen." - Dr. Christoph Hohenberger, Retorio Co-Founder.Interaktive Videotrainings für eine maßgeschneiderte MitarbeiterentwicklungIm Retorio Trainings-Tool können TeilnehmerInnen in interaktiven Videotrainingszum Beispiel ihre Reaktion auf bestimmten Kunden- oder Teamsituationentrainieren. Dabei erfasst und analysiert Retorios KI das Verhalten und dieWirkungsweise der TeilnehmerInnen in Form von Sprache, Gestik, Mimik und Stimme.Basierend auf dieser Analyse erhalten TeilnehmerInnen innerhalb weniger Minuteneine detaillierte Auskunft über die individuellen Ausprägungen im