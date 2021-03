BERENBERG belässt 1&1 Drillisch AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Usman Ghazi

Analysiertes Unternehmen: 1&1 Drillisch AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach einem Treffen mit Finanzchef Markus Kuhn auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im Kern sei über den Zugriff auf andere Mobilfunknetze und den Aufbau eines eigenen Netzes diskutiert worden, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Vertrauen, dass der Netzaufbau Werte schaffen und nicht zerstören wird, hält er das Verhältnis von Chancen und Risiken bei den Aktien für attraktiv./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 15:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.