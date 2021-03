HAMBURG (dpa-AFX) - In der deutschen Fleischwirtschaft stehen die Zeichen nach stockenden Tarifverhandlungen auf Streik. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montagabend mitteilte, ist die dritte Runde der Tarifverhandlungen in Hamburg "ohne Ergebnis und ohne dass ein neuer Verhandlungstermin vereinbart wurde, unterbrochen worden".

Zum dritten Mal in Folge habe die Arbeitgeberseite kein ernstzunehmendes Angebot vorgelegt, kritisierte der Vizevorsitzende der NGG, Freddy Adjan, im Anschluss an die mehrstündigen Verhandlungen. "Die Quittung gibt's in den nächsten Wochen. Wir werden nun die Beschäftigten in den Betrieben über die Dauer-Blockade der Arbeitgeber informieren und zu Streiks aufrufen." Jetzt werde sich die Stimmung in den Betrieben noch weiter aufheizen. Vonseiten der Arbeitgeber gab es zunächst keine Stellungnahme.