GOLDMAN SACHS belässt SIEMENS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 166

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2020/21 von 166 auf 170 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Aussichten für die Digitalsparte des Industriekonzerns, Digital Industries (DI), verbesserten sich zusehends, vor allem in den Bereichen Software und Automation, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies darauf, dass DI Marktanteile in China gewinne und die Schwächen im Bereich Mobilität mehr als ausgleichen dürfte./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 18:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.