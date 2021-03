Das Technology Innovation Institute in Abu Dhabi stellt die erste „Post-Quantum Cryptography“-Bibliothek in den VAE vor

Das Technology Innovation Institute (TII), die anwendungsorientierte Forschungseinheit des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, gab heute bekannt, dass sein Cryptography Research Centre (CRC) die erste „Post-Quantum Cryptography (PQC)“-Software-Bibliothek in den VAE eingeführt hat.

H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of ATRC (Photo: AETOSWire)

Die Bibliothek wird die kryptographischen und sicherheitstechnischen Fähigkeiten des Emirats Abu Dhabi und der gesamten VAE verbessern. Internationale und Emiratsforscher des Cryptography Research Centre, eines der ersten sieben Forschungszentren des Technology Innovation Institute, haben die PQC-Bibliothek entwickelt, eine Software-Bibliothek, die in der allgemeinen Programmiersprache C geschrieben ist und eine Vielzahl von Computerarchitekturen und Betriebssystemen unterstützen kann. Außerdem wurde eine entsprechende Hardware-Implementierung auf FPGA-Basis entwickelt. Die zum Schutz vor Angriffen durch Quantencomputer entwickelte Bibliothek wurde bereits in mehrere Produkte für die gesicherte Kommunikation integriert.

Die Bibliothek ist eine Sammlung von Algorithmen zum Schutz vertraulicher Daten und Informationen. Mit dem Aufkommen von Quantencomputern sind klassische kryptografische Algorithmen (insbesondere Public Key / asymmetrische Algorithmen) nicht mehr ausreichend, um eine sichere Datenspeicherung und sichere digitale Kommunikation zu gewährleisten. Um der Forderung nach einem höheren Sicherheitsniveau gerecht zu werden, das auch mit hochentwickelten Quantencomputern nicht kompromittierbar ist, beschäftigen sich Kryptographen nun mit der Entwicklung von PQC-Algorithmen.

Das Cryptography Research Centre beschäftigt Wissenschaftler in verschiedenen Bereichen der Kryptographie, wie z. B. Post-Quantum-Kryptographie, hardwarebasierte Kryptographie, Lightweight-Kryptographie, Kryptoanalyse, kryptographische Protokolle und Cloud-Verschlüsselungsverfahren und kooperiert mit ihnen. Das Zentrum gehört außerdem zu den wenigen internationalen Einrichtungen, die theoretische und anwendungsorientierte Kryptographen in einem forschungsorientierten Umfeld zusammenbringen. Die Kryptographen arbeiten gemeinsam an bahnbrechenden, zu innovativen Ergebnissen führenden Forschungsprojekten.