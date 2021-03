Projekt der Ota City Cultural Promotion Association – „Sondervideos des Ota Japanese Culture Festival – Weiterführen – Nationale Schätze, die Traditionen bewahren” – Kostenlos online auf YouTube verfügbar

Die Ota City Cultural Promotion Association hat Dokumentarfilme produziert, in denen einige lebende nationale Schätze (Inhaber wichtiger immaterieller Kulturgüter) beleuchtet werden.

Titles Calligraphy by KANAZAWA Shoko (Graphic: Business Wire)

Dies liegt daran, dass „Otas traditionelles japanisches Kulturfestival“ leider sowohl 2020 als auch 2021 abgesagt wurde, um die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Dieses Festival, das jedes Jahr in Zusammenarbeit mit japanischen Kulturorganisationen in Ota City stattfand, war ein erfahrungsbasiertes Projekt, um mit der traditionellen japanischen Kultur in Berührung zu kommen. Wir haben diese Videos als spezielles Projekt produziert, um die lang entwickelten Möglichkeiten, die traditionelle japanische Kultur kennenzulernen, nicht zu verlieren.

Wir hoffen, dass die Menschen in Japan und Übersee die Schönheit der traditionellen japanischen Kultur und die täglichen Bemühungen und Gefühle, die ihr zugrunde liegen, kennenlernen können. Dieses Projekt ist ein Ausgangspunkt, um das Interesse an der japanischen Kultur zu wecken.

Überblick über die Videos Projektname: Sondervideos zum Ota Japanese Culture Festival „Weiterführen – Nationale Schätze, die Traditionen bewahren“ Verfügbar auf: YouTube-Kanal der Ota City Cultural Promotion Association https://www.youtube.com/c/otabunkaart Besetzung: YONEKAWA Fumiko Ⅱ (Jiuta- und Sokyoku-Musiker) / HON'AMI Koshu (Polieren japanischer Schwerter) / TAKEMOTO Aoidayu (Kabuki-Musik Takemoto Tayu) Titel: Kalligraph Shoko Kanazawa Laufzeit: Insgesamt 4 (weniger als 15 Minuten für jede vorgestellte Person (3 Videos) und 1 Minute für das Werbevideo) Inhalt: Vermitteln von sonst ungesehenen Bildern und Ideen, die nicht oft geteilt werden, wie z. B. lange entwickelte Gefühle und Bemühungen zur Erhaltung der japanischen Kultur. Hervorheben der Gedanken und Herausforderungen in laufenden Kunstprojekten sowie der Bedeutung und Schwierigkeit, Traditionen an jüngere Generationen weiterzugeben.

Wir haben 2 Versionen jedes Videos vorbereitet (Japanisch und Englisch). Hergestellt in Zusammenarbeit mit: DOCUMENTARY JAPAN INC. Produziert von: Ota City Cultural Promotion Association

