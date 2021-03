Intelligent Twins von Huawei als Referenzarchitektur

SHENZHEN, China, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Auf der Industrial Digital Transformation Conference 2021 stellte Huawei die Intelligent Twins-Architektur in den Vordergrund, um die neuesten Lösungen und Praktiken in fünf Schlüsselbereichen zu demonstrieren: hocheffizienter Campus, intelligente Cloud, umweltfreundliche Energieversorgung, hyperkonvergente Rechenzentren und zeitverzögerte Netzwerklösungen. Diese Bereiche bilden die Grundlage für den Aufbau einer smarten und vernetzten Welt, die intelligente Upgrades für Regierungen und Unternehmen bietet.

Im Jahr 2020 führte Huawei die Intelligent Twins ein, die erste Referenzarchitektur der Branche für die intelligente Aufrüstung von Regierungen und Unternehmen. Das Unternehmen nutzt die Intelligent Twins, um mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und szenariobasierte Lösungen zu entwickeln, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Bis heute wurden die Lösungen bei mehr als 600 Projekten eingesetzt.

„Mit den Intelligent Twins als Referenzarchitektur bieten wir unseren Kunden szenariobasierte Lösungen für einen hocheffizienten Campus, eine intelligente Cloud, grüne Energie, ein hyperkonvergentes Rechenzentrum und ein zeitverzögertes Netzwerk," erklärte David Wang, Executive Director of the Board bei Huawei in seiner Key Note-Rede im Rahmen der Konferenz.

Intelligente Cloud

Der intelligente Hub stellt das „Gehirn" und Entscheidungssystem der Intelligent Twins dar, und die Cloud-Infrastruktur bildet den Kern des intelligenten Hubs. HUAWEI CLOUD integriert Künstliche Intelligenz (KI) in die traditionellen Unterstützungssysteme von Unternehmen und in die wichtigsten Service-Prozesse. Gleichzeitig dient es als Kern für intelligente Upgrades von Regierungen und Unternehmen durch Lösungen wie die Multi-Cloud Container Platform (MCP), FusionInsight und die KI-Entwicklungsplattform ModelArts. Dies vereinfacht und automatisiert sowohl die Entwicklung als auch die Verwaltung unter Verwendung von KI über den gesamten Lebenszyklus der Anwendung und hilft Partnern und Entwicklern, schnell intelligente Anwendungen zu entwickeln.