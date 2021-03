GGPoker geht mit legendärem deadmau5 bei GG Spring Festival mit Rekordpreisen in Höhe von 150 Mio. USD in Partnerschaft

GGPoker gibt bekannt, dass er mit dem weltberühmten Produzenten elektronischer Musik deadmau5 bei der anstehenden Turnierserie im Rahmen des GG Spring Festivals des Pokeranbieters kooperieren wird.

Der kanadische Superstar wird das Festival am 3. April mit Stil eröffnen, und zwar durch eine Eröffnungsparty, die ein auf GGPoker.TV live übertragenes exklusives Musikset sowie eine 100.000-US-Dollar-Freeroll Houseparty vorsieht. Am 10. April haben GGPoker-Spieler zudem die Möglichkeit, gegen den Künstler in seinem eigenen mit 10.000 US-Dollar dotierten GG Legends Bounty Feat. deadmau5 zu spielen - und ihn zu besiegen.