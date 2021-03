NINGBO, China, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Liu Yafeng, Senior Director für Forschung und Entwicklung beim führenden chinesischen Solarmodulhersteller Risen Energy Co., Ltd., hat auf der kürzlich abgehaltenen PV Module Tech-Konferenz eine Keynote-Rede gehalten, in der er die neuesten Trends bei PV-Modultechnologien, Entwicklungsplänen für PV-Produkte sowie die Herausforderungen und Chancen erläuterte, denen sich die Branche auf dem Weg in die Zukunft gegenübersieht.

In den letzten Jahren sind neue Modultechnologien entstanden und das Tempo der Innovation und Transformation in der gesamten Branche hat sich beschleunigt. Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen bleiben nach wie vor die beiden wichtigsten Ziele. Im Vergleich zu den Modulen der Baureihen 158.75 und 166 weisen die Baureihen 182 und 210 weitere Einsparungen bei den BOS-Kosten und den Stromgestehungskosten (LCOE) der PV-Anlage auf. Die Baureihe 210 bietet die meisten Kosteneinsparungen.