PIERER Mobility AG: Rekordergebnis 2020 bestätigt! Aktives Corona-Management und PTW-Boom führen zu weiterem Rekordjahr

- Absatz: 326.471 Motorräder und E-Bikes

- Umsatz: € 1.530,4 Mio. (Vorjahr: € 1.520,1 Mio.)

- EBIT: € 107,2 Mio. (Vorjahr: € 131,7 Mio.)

- Free Cash Flow: € 165,8 Mio. (Vorjahr: € 91,6 Mio.)

- Dividendenzahlung von EUR 0,50 je Stückaktie

- Ausblick (Guidance) für 2021

Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2020

Die PIERER Mobility-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020, trotz zweimonatiger Produktionsunterbrechung in der Motorradfertigung, einen Rekordumsatz von EUR 1.530,4 Mio. (Vorjahr: EUR 1.520,1 Mio.) erwirtschaftet, zudem einen Umsatz von EUR 112,5 Mio. die E-Bike Sparte bereits beitrug. Mit insgesamt 326.471 verkauften Motorrädern und E-Bikes hat PIERER Mobility somit das zehnte Rekordjahr in Folge abgeliefert.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erreichte in diesem ungewöhnlich herausfordernden Jahr EUR 107,2 Mio. (Vorjahr: EUR 131,7 Mio.), was einer EBIT-Marge von 7% entspricht. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit EUR 233,5 Mio. leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: EUR 240,8 Mio.), was eine EBITDA-Marge von 15,3% entspricht.

Der Free Cash Flow wurde nahezu verdoppelt und beläuft sich auf EUR 165,8 Mio. gegenüber EUR 91,6 Mio. in 2019. Dies entspricht 10,8% des Umsatzes.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden für das Wachstum rund EUR 110,9 Mio. in Produktentwicklung und Werkzeuge sowie EUR 39,3 Mio. in Betriebsanlagen & Infrastruktur und in den Erwerb der Marke GASGAS investiert. Zum 31.12.2020 beschäftigte die PIERER Mobility-Gruppe 4.586 Mitarbeiter, davon 3.822 in Österreich.