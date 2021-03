Pacifico Renewables Yield AG schließt Kauf eines Windparks in Deutschland erfolgreich ab

Grünwald, den 30. März 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) ("Pacifico"), ein im Primärmarktsegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf notierter unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat den Erwerb eines Onshore-Windparks in der Nähe von Reudelsterz (Rheinland-Pfalz) mit einer Leistung von 15,6 MW erfolgreich abgeschlossen. Alle fünf Turbinen konnten erfolgreich im Januar und Februar in Betrieb genommen werden. Verkäufer ist die New Energies Systems AG (Mayen, Rheinland-Pfalz). Die Unterzeichnung des Kaufvertrages war am 5. November 2020 bekannt gegeben worden.

Pro Jahr wird der Onshore-Windpark voraussichtlich ca. 37 GWh grünen Strom produzieren und CO 2 -Emissionen von knapp 30.000 Tonnen einsparen. Basierend auf einer 20-jährigen deutschen Einspeisevergütung werden durch dieses Projekt jährliche Einnahmen von ca. 2,9 Mio. Euro erwartet. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion erhöht sich die Leistung von Pacificos Portfolio um 19 % auf 96,6 MW.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO von Pacifico: "Die Akquisition ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Portfolio bis 2023 auf 400 MW auszubauen und damit unser mittelfristiges Ziel zu erreichen. Mit dem neuen Onshore-Windpark fügen wir unserem Portfolio außerdem zusätzliche stabile Erträge hinzu, die auf einer staatlich garantierten 20-jährigen Einspeisevergütung basieren."

Die Transaktion wurde vollständig mit Pacificos revolvierender Kreditfazilität ("RCF") in Höhe von 16,3 Mio. Euro finanziert, die von der Triodos Bank N.V. bereitgestellt wurde.

Christoph Strasser, Co-CEO von Pacifico: "Einmal mehr konnten wir unseren umsichtigen Umgang mit Kapital unter Beweis stellen. Zum einen haben wir nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Projekts investiert, also erst nachdem erste Cashflows erzeugt wurden. Zum anderen haben wir einen Teil unseres RCFs zur vollständigen Fremdfinanzierung der Akquisition genutzt und somit den maximalen Wert für unsere Eigenkapitalinvestoren realisiert."