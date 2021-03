Glarner Kantonalbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht 2020 beinhaltet den Aktionärsbrief, den Lage- und Finanzbericht sowie eine ausführliche Berichterstattung zur Corporate Governance der Glarner Kantonalbank. Gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 untersteht die GLKB der aufsichtsrechtlichen, partiellen Offenlegungspflicht, welcher sie im Geschäftsbericht nachkommt. Die umfangreiche Version des Geschäftsberichts steht ausschliesslich online unter glkb.ch/geschaeftsbericht zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung vom 23. April 2021, den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank zu genehmigen.

Kurzform in allen Filialen erhältlich

Die kompakte Kurzform «Geschäftsbericht 2020 - im Überblick» ist die ideale Ergänzung, um sich in Kürze einen Überblick über das Geschäftsjahr der Glarner Kantonalbank zu verschaffen. Sie bietet neben dem Aktionärsbrief eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Kennzahlen und ein Kapitel zur Corporate Social Responsibility. Als bedeutende Arbeitgeberin im Kanton trägt die GLKB Verantwortung für ihre Mitarbeitenden. Sie sind ihr wertvollstes Gut und tragen zum langfristigen Erfolg der Glarner Kantonalbank bei. Das Schwerpunktthema in dieser Ausgabe widmet sich den Mitarbeitenden der Bank. Fünf Mitarbeitende erzählen, was ihnen an der Arbeit bei der GLKB besonders gut gefällt, was ihren Aufgabenbereich so interessant macht und was sie anspornt, täglich ihr Bestes zu geben. Vertieft werden die Aussagen anhand von integrierten kurzen Videobotschaften, die mittels QR-Codes angeschaut werden können. Die Kurzform steht online zur Verfügung und ist ab sofort in Papierform in allen GLKB-Filialen erhältlich.