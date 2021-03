Horizon Discovery erweitert sein Genmodulations-Portfolio um die branchenweit erste synthetische Single Guide RNA und den zum Patent angemeldeten dCas9-Repressor für CRISPRi

Horizon Discovery, ein Unternehmen der PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI), gab heute bekannt, dass es sein Portfolio für Gen-Editierung und -Modulation um eine neue Familie von Reagenzien zur CRISPR-Modulation für die CRISPR Interference (CRISPRi) erweitert. CRISPRi ermöglicht es Wissenschaftlern, die biologischen Wege, Prozesse und Pathologien von Krankheiten besser zu verstehen, indem sie Gene auf der Transkriptionsebene unterdrücken, was letztlich zu neuen therapeutischen Ansätzen führt.

Die neuen Reagenzien umfassen die ersten kommerziell erhältlichen synthetischen Single Guide RNAs für die CRISPRi sowie einen zum Patent angemeldeten dCas9-SALL1-SDS3-Repressor, der in den Formaten mRNA und lentiviral verfügbar ist. Mit diesen neuen Technologien erhalten Forscher die Flexibilität, Gene in fast allen Zelllinien über eine beliebige Zeitspanne und in jedem Maßstab, von der Ablesung einzelner Gene bis hin zu Hochdurchsatzstudien, zu unterdrücken.