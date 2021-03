30.03.2021 / 07:26

Major Precious Metals wurde eine zusätzliche Mineralexplorationslizenz in Skaergaard erteilt; Bekanntgabe des Zeitplans für Ressourcenschätzung

29. März 2021 - Vancouver, British Columbia. Major Precious Metals Corp. ("Major

Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt die Gewährung einer neuen Mineralexplorationslizenz ("MEL") in Skaergaard (Ostgrönland) bekannt.



Neue Mineralexplorationslizenz Skaergaard (MEL 2021-10)

Dem Unternehmen wurde die MEL 2021-10 am Ost- und Westufer des Kangerlussuaq-Fjords (754 Quadratkilometer groß) gewährt, die unmittelbar an die MEL 2007-01 und die MEL 2012-25 angrenzt, woraus das Skaergaard-Projekt besteht (siehe weitere Details unten und Abbildung 1). Mit dieser neuen MEL hat sich die Gesamtgröße des Skaergaard-Projekts auf 877 Quadratkilometer erhöht.



Das grönländische Ministerium für Bodenschätze und die Minerallizenz- and Sicherheitsbehörde (MLSA) hat die vom Unternehmen auf Skaergaard beantragte Mineralexplorationslizenz (MEL) erteilt (siehe Pressemitteilung vom 6. November 2020). Die MEL 2021-10 ist ungefähr 754 Quadratkilometer groß und befindet sich am Ost- und Westufer des Kangerlussuaq-Fjords, unmittelbar neben der MEL 2007-01 und der MEL 2012-25, woraus sich das Skaergaard-Projekt zusammensetzt (Abbildung 1).



Diese neue MEL wird im Rahmen der bevorstehenden wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für das Skaergaard-Projekt auf potenzielle Standorte für zukünftige Infrastrukturen untersucht. Darüber hinaus plant das Unternehmen in diesem Gebiet die Durchführung einer geologischen Erkundungskartierung und Prospektionsarbeiten, um im Rahmen des für den Sommer 2021 geplanten Explorations- und Bohrprogramms das Vererzungspotenzial zu bestimmen.

Abbildung 1: Lage der Skaergaard-Mineralexplorationslizenzen in Ostgrönland

Update zur Schätzung der Skaergaard-Mineralressource



Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass die gemäß NI 43-101 und CIM-Standards auf Skaergaard durchgeführte Mineralressourcenschätzung (Skaergaard Mineral Resource Estimation, "MRE") voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen veröffentlicht wird.



Erklärung der qualifizierten Person



Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Paul Ténière, P.Geo., President und CEO der Major Precious Metals Corp., gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, zusammengestellt und genehmigt.



Im Namen des Board of Directors



Major Precious Metals Corp.



Paul Ténière, P.Geo.,

President & Chief Executive Officer

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Tel.: (604) 687-2038



Über Major Precious Metals Corp.



Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.

Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden www.majorprecious.com sowie bei SEDAR unter www.sedar.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

