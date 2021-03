Vita 34 wächst 2020 nach gutem Jahresendgeschäft in Kernmärkten weiter

Umsatzerlöse nach gutem viertem Quartal mir 20,1 Mio. Euro leicht über Vorjahr

Kernmärkte in DACH gewinnen überproportional und entwickeln sich zunehmend positiv

EBITDA aufgrund Kosten des Übernahmeangebots mit 5,3 Mio. Euro rückläufig



Leipzig, 30. März 2021 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), eine der größten Zellbanken Europas, hat das Geschäftsjahr 2020 nach einem guten vierten Quartal leicht über Vorjahresniveau abgeschlossen. Dabei gelang es im Jahresendgeschäft in den Kernmärkten der DACH-Region, das pandemiebedingt schwächere Marktumfeld zu überwinden und wieder Absatzsteigerungen zu generieren.



Mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,1 Mio. Euro (2019: 19,9 Mio. Euro) gelang dem Unternehmen nach schwächerem Jahresauftakt im dritten und vierten Quartal die angestrebte Trendumkehr. Zwar zeigt sich in dieser Entwicklung noch ein deutliches Entwicklungsgefälle zwischen den sich wieder positiv entwickelnden Märkten der DACH-Region und den noch spürbar von der Pandemie in Mitleidenschaft gezogenen Märkten Südeuropas. Jedoch zeichnet sich auch in diesen Ländern seit Jahreswechsel wieder eine Verbesserung der Lage ab.



Im Jahresverlauf 2020 zeigte sich von Quartal zu Quartal deutlicher, dass sich die Investitionen der vergangenen Jahre in die Digitalisierung der Vermarktungs- und Vertriebsprozesse des Unternehmens zunehmend auszahlen. Trotz pandemiebedingten Lock Downs gelang es so, eine steigende Anzahl von gesundheitsbewussten Kunden für eine Stammzelleinlagerung zu interessieren, obwohl bewährte Multiplikatoren wie Gynäkologen und Hebammen im Rahmen von COVID-19 nur in deutlich geringerem Ausmaß Kontakt zu ihren Patienten aufrechthalten konnten. "Im aktuellen Umfeld ist unser hohes Maß an Digitalisierung ein absolutes Asset für unser Unternehmen", erklärt Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. "So bieten sich uns bessere Möglichkeiten, über intelligente Targeting-Prozesse intensiven Kontakt zu Kunden und Multiplikatoren aufzubauen. Das steigert messbar den Erfolg unserer Marketingbemühungen und maximiert unsere Vertriebschancen."