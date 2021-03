DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Nordex Group erhält Auftrag über 180 MW aus Spanien



30.03.2021 / 07:30

Hamburg, 30. März 2021. Die Nordex Group punktet in Spanien mit einem Auftrag über 182,4 MW. Das Unternehmen liefert 38 Anlagen des Typs N155/4.8 der Delta4000 Serie für einen Windpark in Zentralspanien. Der Auftrag umfasst auch einen Service-Vertag der Turbinen über zwei Jahre.

