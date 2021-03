​​​​​ ​ Konzernumsatz um rund 13 % gegenüber Vorjahr auf 794 Mio. € gestiegen

Konzernumsatz um rund 13 % gegenüber Vorjahr auf 794 Mio. € gestiegen Bereinigtes EBITDA erhöhte sich um rund 13 % auf 201 Mio. €

Bereinigte EBITDA Marge in Höhe von 25,3 %

Erfolgreiche Integration der Allergopharma

Ausbau der Kooperation zur Impfstoffproduktion mit BioNTech SE

Grünwald, 30. März 2021 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland, veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020. Trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es Dermapharm gelungen, den profitablen Wachstumskurs im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 weiter fortzusetzen. Das breit aufgestellte Produktportfolio von Dermapharm und die hochmodernen Produktions- und Logistikanlagen wirkten sich hierbei besonders positiv auf die erfolgreiche Geschäftsentwicklung aus. Durch die Akquisition der Allergopharma GmbH & Co. KG konnte Dermapharm weiter die internationale Ausrichtung forcieren und zusätzlich weitere Synergieeffekte generieren.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2020 um 13 % auf 794 Mio. € (Vorjahr: 701 Mio. €). Das um Einmalkosten in Höhe von 16,1 Mio. € bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 201 Mio. € (Vorjahr: 178 Mio. €). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 blieb die bereinigte EBITDA-Marge mit 25,3 % konstant (Vorjahr 25,3 %). Auch das Konzern-EBITDA verbesserte sich in der abgelaufenen Berichtsperiode um 9 % auf 185 Mio. € (Vorjahr: 169 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 23,2 % (Vorjahr: 24,0 %) entspricht.