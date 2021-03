^ DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN, ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro



München, 30. März 2021



Der Vorstand der Scout24 AG hat heute entschieden, ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück Scout24-Aktien ("Scout24-Aktien") für einen Kaufpreis je Scout24-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) in Höhe von 69,66 Euro (der "Angebotspreis") außerhalb der Börse zu unterbreiten ("Öffentliches Rückkaufangebot"). Das Öffentliche Rückkaufangebot hat damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

Der Angebotspreis entspricht dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse, auf der Basis der Schlussauktionspreise und -volumina der Scout24-Aktie im XETRA-Handel, der letzten drei Handelstage ("Relevanter Durchschnittskurs") vor dem heutigen Tag zuzüglich einer Prämie in Höhe von 10,0 % auf den Relevanten Durchschnittskurs. Der Relevante Durchschnittskurs beträgt 63,33 Euro.



Die Frist zur Annahme des Öffentlichen Rückkaufangebots beginnt am 1. April 2021, 0:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) und endet am 16. April 2021, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit).



Den Scout24-Aktionären stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine Scout24-Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 7:1 sind 7 Andienungsrechte erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie annehmen zu können.



Scout24-Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Öffentlichen Rückkaufangebot nicht teilnehmen möchten. Ebenso haben Scout24-Aktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr Scout24-Aktien andienen möchten.