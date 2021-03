BÖRSE TO GO - 1&1 Drillisch, Deliveroo und Uniper

Die asiatischen Börsenplätze entwickeln sich am Dienstag positiv. Im Mittelpunkt stehen die Kursgewinne an den chinesischen Börsen, die für gute Stimmung sorgen. Australien kann dem positiven Trend nicht folgen und die Börse Sidney verzeichnet heute …

Die asiatischen Börsenplätze entwickeln sich am Dienstag positiv. Im Mittelpunkt stehen die Kursgewinne an den chinesischen Börsen, die für gute Stimmung sorgen. Australien kann dem positiven Trend nicht folgen und die Börse Sidney verzeichnet heute klare Verluste. Die wichtigsten Futures entwickeln sich heute früh noch verhalten. Der DAX-Future wird leicht höher bei 14.892 Punkten gesehen, der S&P 500 Future notiert leicht im Plus bei 3.962 Punkten. Der Nasdaq-Future wird -0,11 % tiefer bei 12.930 Punkten gepreist.Anzeige:Nur die Blue Chips konnten sich am Montag in Frankfurt behaupten. Der DAX stieg gegen den insgesamt negativen Markttrend um 0,47 % auf 14.817,72 Punkte. Der Tagesverlierer war hingegen der MDAX, der um -0,43 % auf 31.460,50 Punkte fiel. SDAX (-0,33 %) und TecDAX (-0,36 %) gaben ebenfalls beide ab. ...