30.03.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Westwing veröffentlicht starke Ergebnisse für das Jahr 2020: EUR 433 Mio. Umsatz bei 62% Wachstum und einer Profitabilität von EUR 50 Mio. bereinigtem EBITDA



* Mit einem starken vierten Quartal hat Westwing ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 abgeschlossen; der Umsatz für das Gesamtjahr stieg um 62% auf EUR 433 Mio., das Umsatzwachstum im vierten Quartal 2020 betrug 76%

* Basierend auf seinem skalierbaren Geschäftsmodell und hohen Deckungsbeiträgen hat Westwing eine starke Profitabilität von EUR 50 Mio. bereinigtem EBITDA bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 11,5% in 2020 erzielt



* Durch Westwings effizientes Cashflow-Profil führte diese starke Profitabilität zu einem Free Cashflow von EUR 40 Mio. bei einer Free-Cashflow-Marge von 9,1% in 2020



* Q1 2021: Westwing ist mit einem erwarteten Umsatzwachstums von ca. 100% im ersten Quartal und einer erwarteten bereinigten EBITDA Marge von ungefähr 14-15% sehr gut in das Jahr 2021 gestartet

* Ausblick 2021: Anhaltend starkes Wachstum bei hoher Profitabilität; Westwing erwartet einen Umsatz von EUR 510-550 Mio. (18-27% Wachstum) bei EUR 42-55 Mio. bereinigtem EBITDA (8-10% bereinigte EBITDA-Marge)

München, 30. März 2020 // Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 bekanntgegeben.



Ergebnisse 2020



Basierend auf einer beschleunigten eCommerce-Adaption im Home & Living-Markt hat Westwing ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen. Westwing war in der Lage, an der beschleunigten eCommerce-Adaption des Home & Living-Markts vollständig zu partizipieren und konnte seinen Umsatz entsprechend deutlich um 62% auf EUR 433 Mio. steigern (2019: EUR 267 Mio.). Im vierten Quartal 2020 konnte das Umsatzwachstum sogar noch weiter auf 76% im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert werden, wodurch Westwing mit EUR 156 Mio. Umsatz das bisher stärkste Quartal seit seiner Gründung erzielen konnte (Q4 2019: EUR 88 Mio.). Sehr positiv zu bewerten ist, dass dieses Wachstum sowohl von äußerst loyalen Bestandskunden getrieben wurde, die eine erhöhte Aktivität und Kauffrequenz aufwiesen, als auch von einer starken Neukundenakquise. Infolgedessen stieg die Anzahl der aktiven Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Bestellung getätigt haben, auf 1,5 Millionen zum Ende des Jahres 2020 im Vergleich zu 0,9 Millionen aktiven Kunden zum Ende des Jahres 2019. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass das erhöhte Wachstum über das gesamte Länderportfolio hinweg verzeichnet wurde. Das DACH Segment meldete für das Jahr 2020 ein Umsatzwachstum von 60%, während das internationale Segment ein Wachstum von 64% aufwies.