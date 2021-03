^ DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro



* Wichtigster Baustein des Plans zur Kapitalrückführung an die Aktionär:innen



* Attraktive Prämie in Höhe von 10 % auf den relevanten Durchschnittskurs

* Effiziente Transaktionsstruktur mit hoher Flexibilität für die Aktionär:innen



München / Berlin, 30. März 2021



Der Vorstand der Scout24 AG hat heute entschieden, den Aktionär:innen der Scout24 AG ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück Scout24-Aktien für einen Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) in Höhe von 69,66 Euro (der "Angebotspreis") zu unterbreiten. Das öffentliche Rückkaufangebot hat damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

WICHTIGE ECKDATEN ANGEBOT



Angebotspreis 69,66 Euro (beinhaltet Prämie in Höhe von 10,0 % auf den relevanten Durchschnittskurs*) Angebotsvolu- bis zu 973.6 Millionen Euro entsprechend bis zu men 13.976.613 Aktien

Andienungsver- 7:1 (7 Andienungsrechte berechtigen zur Andienung von hältnis 1 Scout24-Aktie zum Andienungspreis) Annahmefrist 1. April - 16. April 2021 (24:00 Uhr MESZ) Handel 1. April - 14. April 2021; Zulassung zum Handel an Andienungsrech- der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra, Parkett) te

ISIN / WKN DE000A3H3LR9 / A3H 3LR

* Gewichteter durchschnittlicher Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse, auf Basis der Schlussauktionspreise und -volumina der Scout24-Aktie im XETRA-Handel, der letzten drei Handelstage zum 29. März 2021.



Die Frist zur Annahme des öffentlichen Rückkaufangebots beginnt am 1. April 2021 und endet am 16. April 2021, 24:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Scout24-Aktionär:innen stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine Scout24-Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 7:1 sind 7 Andienungsrechte erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie annehmen zu können. Die Andienungsrechte werden zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Somit haben Scout24-Aktionär:innen die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Öffentlichen Rückkaufangebot nicht oder nur teilweise teilnehmen möchten. Ebenso haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr Scout24-Aktien andienen möchten als sie dies auf Basis der ihnen zugebuchten Andienungsrechte tun können. Der Andienungsrechtehandel endet zwei Bankarbeitstage vor Ablauf der Annahmefrist.