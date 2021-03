DGAP-News Rautenberg Moritz & Co. GmbH: Bei Rautenberg Moritz & Co. rückt Gero Steinröder in die Geschäftsführung auf - Führungskreis auf vier Managing Partner ausgebaut (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.03.2021, 08:00 | 61 | 0 | 0 30.03.2021, 08:00 | Rautenberg Moritz & Co. GmbH: Bei Rautenberg Moritz & Co. rückt Gero Steinröder in die Geschäftsführung auf - Führungskreis auf vier Managing Partner ausgebaut ^

30.03.2021

Bei Rautenberg Moritz & Co. rückt Gero Steinröder in die Geschäftsführung auf - Führungskreis auf vier Managing Partner ausgebaut Düsseldorf/Frankfurt, 30. März 2021 - Sechs Jahre nach seinem Einstieg bei der Strategie- und Corporate Finance-Beratung Rautenberg Moritz & Co. ist Gero Steinröder [48] im März in den Kreis der Geschäftsführer aufgenommen worden. Der renommierte Technologieexperte hat besonders die Sektoren digitale Infrastruktur und IT-Services ausgebaut und somit kräftig zum Wachstum des 2014 gegründeten Unternehmens beigetragen. Gründungspartner Arndt Rautenberg sagte: "Gero Steinröder glänzt nicht nur durch sein exzellentes Fach- und Branchenwissen und seine außerordentliche Kundenorientierung, er ist auch mit seiner Führungskompetenz und Vorbildfunktion Teil unserer Erfolgsgeschichte. Umso mehr freue ich mich, ihn als vierten Managing Partner in unserer Geschäftsführung willkommen zu heißen. Seine neue Rolle ist nicht nur eine konsequente Entscheidung der Gesellschafter, sondern ebenso eine hoch verdiente Beförderung." Steinröder war 2015 in das Unternehmen eingetreten und im Januar 2019 zum Partner ernannt worden. Seitdem hat er in den Geschäftsfeldern Strategy & Value Creation und M&A Advisory besonders den TMT-Sektor weiter ausgebaut. Zu Gero Steinröders Kunden zählen zahlreiche global tätige Private Equity- und Infrastruktur-Fonds, aber auch namhafte Technologieunternehmen. Steinröder sagte: "Ich bin sehr stolz, dass mich die Gesellschafter in die Geschäftsführung berufen haben. Unser integriertes Geschäftsmodell deckt die gesamte Wertschöpfung rund um eine Transaktion ab, von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Projekten der operativen Wertsteigerung sowie Vorbereitung des Exits. Dieses integrierte Angebot ist Schlüssel dafür, dass wir bevorzugter Partner von vielen renommierten Kunden geworden sind."

