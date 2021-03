Peptone kündigt eine Zusammenarbeit mit NVIDIA und Verne Global an, um sein KI-gesteuertes Protein-Engineering-System zu skalieren

Das Team von Peptone, bestehend aus Physikern, Strukturbiologen, Computeringenieuren und Mathematikern, unter der Leitung des Physikers und Gründers Dr. Kamil Tamiola, hat die letzten drei Jahre damit verbracht, die Grundlagen des Protein Engineering Operating System (PeOS) zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit NVIDIA hat Peptone PeOS entwickelt, um massiv parallele Molekularsimulationen zu bewältigen, die durch Reinforcement-Learning-Algorithmen orchestriert und überwacht werden. Die Kernfunktionalität der Plattform ist eine automatisierte Suche nach nicht offensichtlichen Proteinvarianten mit wünschenswerten therapeutischen Eigenschaften und kostengünstiger Herstellbarkeit.

Peptone hat sich für den neuen NVIDIA DGX A100 Supercomputer auf dem Campus von Verne Global entschieden, da dieser zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird und als Teil des NVIDIA DGX-Ready Data Centre Programs für die Wartung und Unterstützung von HPC-Anwendungen mit hoher Dichte auf NVIDIA-Infrastrukturen optimiert ist.

Dr. Kamil Tamiola, CEO und Gründer von Peptone, sagte: „Das Geschäft mit Proteintherapeutika ist ein riesiger Industriezweig, und während wir wachsen und unsere Supercomputing-Kapazitäten weiter ausbauen, können wir dazu beitragen, dass begehrte proteinbasierte Behandlungen schneller auf den Markt kommen. Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA stellt sicher, dass wir Zugang zu erstklassiger KI- und Supercomputing-Hardware und Support haben. Die Entscheidung, unsere Computing-Hardware in der globalen Anlage von Verne in Keflavik unterzubringen, resultiert aus unserem Engagement für Nachhaltigkeit und Sicherheit, da keine andere Tier-3-Anlage in diesem Teil der Welt dieses Niveau an betrieblicher Ausfallsicherheit bietet und mit vollständig erneuerbaren Energiequellen betrieben wird. Wir sind stolz darauf, eines der ersten Startups mit eigener Supercomputing-Hardware zu sein, die mit komplett erneuerbaren Energiequellen betrieben wird."