11880 Solutions AG legt Zahlen für Geschäftsjahr 2020 vor: Erfolgreiches Wachstum trotz Corona-Krise



30.03.2021 / 08:00

Essen, 30. März 2021 - Die 11880 Solutions AG hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2020 um 7 Prozent auf 50,8 Millionen Euro gegenüber Vorjahr (2019: € 47,7 Mio.) steigern können. Damit ist die Gesellschaft trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen weitergewachsen. Das erwirtschaftete Konzern-EBITDA lag trotz des allgemeinen Wirtschaftseinbruchs mit 3,0 Millionen Euro um 0,2 Millionen Euro über dem Vorjahr (2019: € 2,8 Mio.). Die Anzahl der zahlenden KMU-Vertragskunden im Digitalgeschäft stieg zum Stichtag 31. Dezember 2020 um 5.775 auf 44.441.

Das Digitalgeschäft hat mit 38,3 Millionen Euro (2019: € 34,6 Mio.) 75 Prozent des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2020 ausgemacht. Die im August 2020 übernommene Online-Marketingagentur Fairrank GmbH trug 1,3 Millionen Euro zum Umsatz im Digitalgeschäft bei. Im Geschäftsbereich Auskunft konnte das Umsatzniveau trotz eines weiterhin rückläufigen Telefonauskunftsmarkts gegenüber Vorjahr gehalten werden. Der Umsatz in diesem Segment belief sich 2020 auf 12,5 Millionen Euro gegenüber 13,0 Millionen Euro im Vorjahr 2019. Die Gründe für die positive Entwicklung liegen in der erfolgreichen Weiterentwicklung des Call Center-Drittgeschäfts, in dem 11880-Mitarbeiter im Auftrag größerer Unternehmen Kundenserviceleistungen übernehmen, und der im Mai 2020 vereinbarten Übernahme der Fred 11811-Auskunftsdienstleistungen.