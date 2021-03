Nachdem das Wertpapier der Aareal Bank Anfang 2018 ihren letzten markanten Höhepunkt bei 42,93 Euro gesetzt hatte, schwenkte der Wert in einen Abwärtstrend ein, der bis heute anhält. Den Tiefpunkt markierte die Bank zwar Mitte März letzten Jahres bei 12,28 Euro, konnte sich von diesen Tiefständen aber deutlich erholen und stieg an die obere Begrenzung des laufenden Abwärtstrends um 24,00 Euro an. Gut möglich, dass das Papier nun zu einem Ausbruch darüber ansetzt und im Erfolgsfall ein mittelfristiges Kaufsignal aktiviert.

Kaufsignal abwarten

Bei derartigen Ausbrüchen über solch lange Trendkanäle bedarf es etwas mehr Zeit. Wahrscheinlich wird demnächst eine volatile Befreiungsphase auf Sicht der nächsten Wochen in der Aareal Bank-Aktie gestartet. Sollte ein nachhaltiger Kurssprung mindestens über 24,60 Euro per Wochenschlusskurs gelingen, könnte sich ein Kaufsignal mit vorläufigen Zielen bei 27,30 Euro, darüber sogar an der Widerstandsmarke aus 2019 um 31,50 Euro einstellen. Für alle diese Fälle kann dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA5MBM zum Einsatz kommen. Ein Pullback im aktuellen Kursbereich sollte allerdings auch nicht ausgeschlossen werden, Unterstützung findet die Aareal Bank um 21,51 Euro.