Marktexperte Robert Halver: „Um den deutschen Aktienmarkt muss man sich keine Sorgen machen“

Wie nehmen die Börsen den JoJo-Lockdown auf?

Wie nehmen die Börsen den JoJo-Lockdown auf? „Wir kennen das jetzt seit vielen Monaten. Die Weltkonjunktur läuft ja trotzdem – in Asien und Amerika. Der deutsche Aktienmarkt ist sehr industriell orientiert und das hilft jetzt. Um den deutschen Aktienmarkt muss man sich keine Sorgen machen“, sagt Robert Halver.

Und was sollten Anleger jetzt tun? „Dabei bleiben und zukaufen. Geht es runter, geht man rein. In der Zwischenzeit die regelmäßigen Aktiensparpläne, um nichts zu verpassen“, so der Experte von der Baader Bank. Alle Details im Interview von Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch.