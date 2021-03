AiCuris erweitert sein Management mit der Ernennung von Prof. Dr. Hubert Trübel zum Chief Medical Officer und der Berufung von Dr. Tamara Pfaff, Head of Pre-Clinical Development, ins Management-Team

DGAP-News: AiCuris Anti-infective Cures GmbH / Schlagwort(e): Personalie AiCuris erweitert sein Management mit der Ernennung von Prof. Dr. Hubert Trübel zum Chief Medical Officer und der Berufung von Dr. Tamara Pfaff, Head of Pre-Clinical Development, ins Management-Team 30.03.2021 / 09:00

Prof. Hubert Trübel tritt als CMO und Head of Clinical Development die Nachfolge von Dr. Manickam Rangaraju an.

Als CMO wird Prof. Trübel für die gesamte klinische Pipeline, insbesondere für die wichtigsten Entwicklungsprogramme verantwortlich sein. Dazu gehören Pritelivir, das 2021 in eine piotale klinische Phase-3-Studie zur Behandlung von HSV-Infektionen, die gegenüber Aciclovir resistent geworden sind, überführt werden soll und AIC649, ein breit-wirksamer Immunmodulator, der derzeit gegen SARS-CoV-2 getestet wird.

Dr. Tamara Pfaff wird in ihrer neuen Position alle präklinischen Projekte im Management Team repräsentieren und diese Aktivitäten in der AiCuris R&D Organisation stärken.

WUPPERTAL, Deutschland, 30. März 2021 - AiCuris Anti-infective Cures GmbH, ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegen Infektionskrankheiten, gab heute die Ernennung von Prof. Hubert Trübel als Chief Medical Officer und die Berufung von Dr.Tamara Pfaff, Head of Preclinical Development, zum 1. April 2021 in das Management Team bekannt.

Prof. Trübel bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Wissenschaft und der Pharmaindustrie mit ins Unternehmen und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Management internationaler klinischer Entwicklungsstudien in einer Vielzahl von Indikationen. Als CMO wird er für die gesamte klinische Entwicklungspipeline von AiCuris verantwortlich sein, einschließlich der Hauptprogramme des Unternehmens, Pritelivir und AIC649. Der Start einer pivotalen Phase-3-Studie mit Pritelivir zur Behandlung von HSV-Infektionen, die gegen Aciclovir resistent geworden sind, ist für 2021 geplant. Bei AIC649 liegt der Schwerpunkt auf der Ausschöpfung des vollen Potenzials dieses Immunmodulators, der derzeit für die Behandlung von SARS-CoV-2 untersucht wird.