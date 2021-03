La Française mit neuem Deutschland Chef

- Mark Wolter wird Country Head Germany und Managing Director von La Française Real Estate Managers (REM) - Germany

- La Française Systematic Asset Management: Fusion von Veritas Institutional und La Française Asset Management GmbH

- Position in Deutschland soll ausgebaut werden

Paris, 30. März 2021:

Die La Française Gruppe freut sich, die Ankunft von Mark Wolter als Country Head-Germany und Managing Director von La Française REM - Germany bekanntzugeben. Zwei Jahre nach der Übernahme der Veritas-Gruppe ist Marks Ankunft die logische Konsequenz von zwei bedeutenden Entwicklungen im strategischen Geschäftsplan, den die La Française Gruppe für Deutschland, ihren zweiten Heimatmarkt, aufgestellt hat. Diese Änderungen treten im Mai 2021 in Kraft, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und spiegeln die Bedeutung des deutschen Marktes (drei lokale Büros, ca. 50 Angestellte) in der größeren Entwicklungsstrategie der La Française Gruppe wider.

1. La Française Systematic Asset Management



Im Mai fusionieren die Veritas Institutional und die La Française AM GmbH zum quantitativen Multi-Asset-Management Kompetenzzentrum der Gruppe: La Française Systematic Asset Management. Die Fusion markiert die erfolgreiche Integration der beiden ursprünglichen Gesellschaften der Veritas-Gruppe und verdeutlicht die Absicht, Synergien zwischen den Asset-Management-Teams sowie eine gemeinsame Plattform zur Kundenbetreuung zu schaffen. La Française Systematic Asset Management wird weiterhin von den beiden Standorten Hamburg und Frankfurt agieren. Der Frankfurter Standort wird voraussichtlich im Sommer innerhalb Frankfurts in neue Büroräume in die Neue Mainzer Straße 80 umziehen.

2. Neues Führungsteam

Jens Göttler, derzeitiger Country Head und Managing Director von La Française REM in Deutschland, hat erfolgreich die Weichen für zukünftiges Wachstum gestellt. Er war maßgeblich daran beteiligt, La Française als führenden Immobilieninvestor auf dem deutschen Markt zu positionieren und die gelungene Integration und anschließende Verschmelzung der ehemaligen Veritas-Gesellschaften umzusetzen.