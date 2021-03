MeinAuto Group zeigt starkes und profitables Wachstum in 2020

DGAP-News: MeinAuto Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis MeinAuto Group zeigt starkes und profitables Wachstum in 2020 30.03.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MeinAuto Group steigert bereinigten Umsatz um 11% auf €212 Mio.

Bereinigtes EBITDA steigt um 25% auf €38 Mio.

Flexible Flatrate-Bestellungen wachsen um 40% auf 44.000 aktive Abonnenten



München, 30. März 2021 - MeinAuto Group, Marktführer im digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland, hat die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2020 bekanntgegeben. Das stetige und profitable Wachstum der Gruppe wurde durch den von der COVID19-Pandemie beschleunigten Wechsel zum Online-Handel und den wachsenden Wunsch nach individueller Mobilität im abgelaufenen Jahr weiter verstärkt.



Deutschland, der mit Abstand größte Neuwagenmarkt in Europa, weist ein Gesamtvolumen von ca. €70Mrd. auf. Der Online-Anteil liegt bisher bei 2%. Erwartet wird eine Steigerung dieses Anteils auf mindestens 15% bis 2025. Die Anzahl der Kunden, die bereit sind, Neuwagen online zu erwerben, ist allein im letzten Jahr um 15 Prozentpunkte auf 35% gestiegen. Treiber für das veränderte Kundenverhalten sind die hohe Transparenz, der einfach abzuwickelnde und kontaktlose Prozess und nicht zuletzt der klare Preisvorteil online. Diese Markttransformation wird durch eine steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Nutzungskonzepten anstelle von persönlichem Eigentum weiter beschleunigt.



Die MeinAuto Group bietet mit dem Konzept "nutzen statt besitzen" flexible Flatrates mit umfassenden Serviceleistungen sowie passende und attraktive Lösungen für diese Kundenwünsche an. Das führte gegenüber 2019 zu einer Steigerung der Besuche auf den Plattformen der MeinAuto Group auf insgesamt 26 Millionen. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen seine aktiven Abonnenten auf 44.000 erhöht und über 39.000 Neuwagen-bestellungen abgewickelt, von denen 80% von Privatkunden stammen. Trotz eines Rückgangs der Neuzulassungen im deutschen Markt um 19% stiegen die flexiblen Flatrate-Bestellungen von Privatkunden auf MeinAuto.de gegen den Trend um 40%.