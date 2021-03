Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Jahreszahlen 2020

Konzernergebnis in Höhe von 3,3 Mio. EUR erwirtschaftet

Negative Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das operative Geschäft

Frühzeitig zahlreiche Maßnahmen zur Abmilderung der Covid-19-Effekte initiiert



Bad Teinach-Zavelstein, 30. März 2021 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Nach einem sehr guten Jahresstart machten sich seit März deutlich negative Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das operative Geschäft des Konzerns bemerkbar. Entsprechend ging der Konzernumsatz im Berichtszeitraum um 29,0 Mio. EUR auf 120,9 Mio. EUR zurück.

Die rapide Ausbreitung der Pandemie und die Absagen von Großveranstaltungen und insbesondere die im Zeitraum März bis Mai sowie seit Anfang November angeordneten Betriebsschließungen in der Gastronomie und Hotellerie führten dazu, dass ein wichtiger Absatzkanal für mehrere Monate fast vollständig zum Erliegen gekommen ist. Aufgrund des vergleichsweise hohen Gastronomie- und Hotellerie-Anteils war in besonderem Maße das Saftsegment der Gesellschaft betroffen. Im Segment Mineralwasser und Erfrischungsgetränke konnte die Unternehmensgruppe vom sich fortsetzenden positiven Trend zu umweltfreundlichen Glas-Mehrweggebinden sowie von einem erhöhten Heimkonsum profitieren, welche die Verluste der Gastronomiegebinde teilweise ausgleichen konnten. So erfreut sich die Marke Teinacher im Handel immer größerer Beliebtheit und konnte im vergangenen Jahr die Marktführerschaft im Bereich Glas-Mehrweg in Baden-Württemberg übernehmen.