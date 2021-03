Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich merklich verbessert, teilte das ifo-Institut vor wenigen Tagen mit. Der an der Börse stets beachtete ifo-Geschäftsklimaindex sei im März auf 96,6 Punkte gestiegen, nach 92,7 Punkten im Februar. Dies sei der höchste Wert seit Juni 2019. „Die Unternehmen waren spürbar zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Zudem ist der Optimismus mit Blick auf die kommenden Monate zurückgekehrt. Trotz steigender Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling“, wurde ifo-Präsident Clemens Fuest in einer Pressemitteilung zitiert.

Sell in May and go away, but remember to come back in September, lautet eine bekannte Börsenweisheit. Auch die Statistik der letzten Jahrzehnte unterstreicht, dass durchaus etwas Wahres dran ist an diesem Börsenspruch. Allerdings purzelten die Kurse in der Vergangenheit laut Statistik insbesondere im August und im September. Der April jedenfalls zählt laut Statistik der letzten Jahrzehnte zu den besten Monaten eines Börsenjahres. Kurz noch zum Chart: Eine erste Unterstützungsmarke bietet das aktuelle Monatstief bei 13.868 Punkten.

Fazit Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den DAX (WKN SB6LK7) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich der DAX bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 13.500 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 29. März 2021 um 19.40 Uhr (Briefkurs 8,20 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 22 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige und schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls der DAX unter das aktuelle Monatstief bei 13.868 Punkten fallen würde.

DAX (in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

StayHigh-Optionsschein auf DAX (Stand: 29.03.2021, 19.40 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SB6LK7 Typ: Stayhigh akt. Kurs: 8,10 / 8,20 Euro Emittent: Société Générale Schwelle: 13.500 Punkte Basiswert: DAX akt. Kurs Basiswert: 14.818 Punkte Laufzeit: 18.06.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 21,9% (92% p.a.) Quelle: Société Générale

