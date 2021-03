Minna Bank nimmt im Mai 2021 als erste digitale Bank Japans den Betrieb auf

Die Minna Bank, Ltd. gab heute bekannt, dass sie am 22. Dezember 2020 eine Banklizenz von der Financial Services Agency of Japan erhalten hat und im Mai 2021 den Geschäftsbetrieb aufnehmen wird. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, TOKIO:8354), ist die Minna Bank Teil der digitalen Wachstumsstrategie von FFG.

