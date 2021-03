Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Eyemaxx-Anleihen Mindest-Eigenkapitalquote von 15% – Strafzins bei Nichteinhaltung Mindest-Eigenkapitalquote anstatt Abschaffung – die Eyemaxx Real Estate AG schließt sich Gegenanträgen ihrer Anleihegläubiger an und möchte in der bevorstehenden Abstimmung ohne Versammlung die Mindest-Eigenkapitalanforderung in den jeweiligen …