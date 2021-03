MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Westwing nach Zahlen für 2020 und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Indikationen des Online-Möbelhändlers für das erste Quartal und das laufende Jahr seien stark, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Immerhin stelle das Unternehmen für das erste Quartal eine Verdoppelung des Umsatzes in Aussicht./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------