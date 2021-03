Markteinführung von Sprays für den Verbraucher, zum Schutz weicher und harter Oberflächen vor Mikroben

Aufgrund des Coronavirus besteht inzwischen ein zunehmender Bedarf an Behandlungen, die Stoffe und Materialien vor Keimen und Bakterien schützen können. Der italienische Partner Colors, der über ein umfassendes Know-how in Innovation und Entwicklung sowie einen weltweiten Produktvertrieb verfügt, hat auf diesen Bedarf reagiert und im Rahmen des Projekts Regenesis die Produkte der Linie Regenesis ViralOff Shield herausgebracht.

STOCKHOLM, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Der Polygiene-Partner Colors bringt die Sprays der Linie Regenesis ViralOff Trigger Shield und andere gebrauchsfertige Produkte mit dem Wirkstoff Polygiene ViralOff für Verbraucher auf den Markt. Die Produkte schützen weiche und harte Oberflächen sowie Stoffe vor Mikroben und bieten hier einen Schutzschild. Sie wurden nach mehreren ISO-Normen* auf ihre antibakterielle und antimikrobielle Wirksamkeit getestet und weisen eine Reduktion von über 99 % der Bakterien und Mikroben in zwei Stunden auf. Die Produkte sind in ganz Europa online erhältlich.

Diese Produkte erschließen dem Endverbraucher die Eigenschaften der antimikrobiellen Polygiene-ViralOff-Technologie, die Polygiene für die Textilbranche entwickelt hatte, in einer praktischen Version. Hierzu entstand eine vollständige Palette an unterschiedlichen gebrauchsfertigen Verbraucherprodukten, wie z. B. Sprays für weiche und harte Oberflächen sowie für Stoffe. Weitere Produkte sollen noch in diesem Jahr hinzukommen. Diese Produkte hemmen die antimikrobielle Aktivität und sorgen auf den Oberflächen und anderen Bereichen für einen Schutzschild gegen Mikroben und Gerüche**. Zudem verfügen Polygiene ViralOff und damit auch die Regenesis-ViralOff-Sprays über die Zertifizierung des Eco Passport von OEKO-TEX. Referenz-Hauttests zeigen, dass das Produkt die natürliche Bakterienflora der Haut nicht beeinträchtigt.

"Beim Ausbruch der Pandemie versuchte Colors sofort eine Lösung zu finden, die den situationsbedingten Schutz- und Sicherheitsbedarf erfüllen konnte. Also haben wir eine besondere Formel entwickelt, mit der die von Polygiene produzierte Polygiene-ViralOff-Technologie in eine Palette an gebrauchsfertigen antimikrobiellen Produkten umgesetzt wird: Regenesis Shield mit ViralOff-Technologie. Wir begrüßen es sehr, dass Polygiene ebenso viel Wert auf Nachhaltigkeit legt wie wir", so Mario David Odicini, General Manager von Colors.